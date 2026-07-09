Signify Aktie
WKN DE: A2AJ7T / ISIN: NL0011821392
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09.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Signify (ehemals Philips Lighting) vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Signify (ehemals Philips Lighting) wird voraussichtlich am 24.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,335 EUR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Signify (ehemals Philips Lighting) 0,440 EUR je Aktie erwirtschaftet.
3 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 1,34 Milliarden EUR – das würde einem Abschlag von 5,68 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,42 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 13 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,80 EUR, gegenüber 2,06 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 12 Analysten durchschnittlich auf 5,48 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 5,77 Milliarden EUR erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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