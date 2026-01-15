Erste Schätzungen: Signify (ehemals Philips Lighting) zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Signify (ehemals Philips Lighting) wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 30.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

4 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,797 EUR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,920 EUR erwirtschaftet worden.

2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 5,44 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,66 Milliarden EUR. Dementsprechend gehen die Experten bei Signify (ehemals Philips Lighting) für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 1,56 Milliarden EUR aus.

Der Ausblick von 13 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,63 EUR. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,60 EUR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 11 Analysten auf durchschnittlich 5,84 Milliarden EUR, nachdem im Fiskaljahr zuvor 6,14 Milliarden EUR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at