Erste Schätzungen: Siili Solutions gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Siili Solutions lädt voraussichtlich am 28.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

1 Analyst schätzt, dass Siili Solutions für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,081 EUR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,050 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Minus von 7,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 27,6 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 29,9 Millionen EUR umgesetzt.

2 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,439 EUR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,120 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 107,1 Millionen EUR, gegenüber 108,1 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at