Erste Schätzungen: Siili Solutions mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Siili Solutions stellt voraussichtlich am 11.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 0,068 EUR aus. Im letzten Jahr hatte Siili Solutions einen Gewinn von 0,040 EUR je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Siili Solutions in dem im Juni abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 8,32 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 1 Analyst bei 25,3 Millionen EUR im Vergleich zu 27,6 Millionen EUR im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,143 EUR im Vergleich zu 0,120 EUR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 100,2 Millionen EUR, gegenüber 108,1 Millionen EUR im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at