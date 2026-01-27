Erste Schätzungen: Siili Solutions präsentiert Quartalsergebnisse

Siili Solutions wird voraussichtlich am 11.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 0,157 EUR. Das entspräche einer Verringerung von 12,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,180 EUR erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Minus von 1,22 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 28,2 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 28,6 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,333 EUR, gegenüber 0,430 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten auf durchschnittlich 109,8 Millionen EUR geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 111,9 Millionen EUR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at