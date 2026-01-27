Siili Solutions Aktie
WKN DE: A1XFJ0 / ISIN: FI4000043435
|
27.01.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Siili Solutions präsentiert Quartalsergebnisse
Siili Solutions wird voraussichtlich am 11.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.
1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 0,157 EUR. Das entspräche einer Verringerung von 12,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,180 EUR erwirtschaftet wurden.
Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Minus von 1,22 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 28,2 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 28,6 Millionen EUR in den Büchern gestanden.
Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,333 EUR, gegenüber 0,430 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten auf durchschnittlich 109,8 Millionen EUR geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 111,9 Millionen EUR generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Siili Solutions Plc
|
06:21
|Erste Schätzungen: Siili Solutions präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
20.10.25
|Ausblick: Siili Solutions zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
06.10.25
|Erste Schätzungen: Siili Solutions legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
Analysen zu Siili Solutions Plc
Aktien in diesem Artikel
|Siili Solutions Plc
|4,50
|-0,44%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt stabil -- DAX beendet Handel etwas höher -- Wall Street schlussendlich stärker -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt fiel am Montag zum Handelsschluss an die Nulllinie zurück. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich etwas höher. An der Wall Street ging es nach oben. An den Börsen in Fernost ging es am Montag mehrheitlich nach unten.