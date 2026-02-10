Erste Schätzungen: Sila Realty Trust A präsentiert Quartalsergebnisse

Sila Realty Trust A wird voraussichtlich am 24.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 0,170 USD aus. Im letzten Jahr hatte Sila Realty Trust A einen Gewinn von 0,200 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Plus von 7,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 49,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 46,6 Millionen USD umgesetzt.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnet 1 Analyst nun mit einem Gewinn je Aktie von 0,680 USD im Vergleich zu 0,750 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 196,6 Millionen USD, gegenüber 186,9 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

