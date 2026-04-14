Erste Schätzungen: Silgan gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Silgan wird voraussichtlich am 29.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Im Durchschnitt erwarten 12 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,749 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,630 USD je Aktie vermeldet.

11 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,50 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 2,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,47 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

12 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 3,78 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 2,70 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 6,65 Milliarden USD, gegenüber 6,48 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at