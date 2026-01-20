Erste Schätzungen: Silgan legt Quartalsergebnis vor

Silgan wird voraussichtlich am 04.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

11 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,642 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,420 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Silgan in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,40 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 1,46 Milliarden USD im Vergleich zu 1,41 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 11 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,69 USD, gegenüber 2,58 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 11 Analysten durchschnittlich auf 6,47 Milliarden USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 5,85 Milliarden USD generiert wurden.

