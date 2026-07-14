Erste Schätzungen: Silgan zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Silgan wird voraussichtlich am 29.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 12 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,961 USD je Aktie gegenüber 0,830 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

11 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 5,30 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,54 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Silgan für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,62 Milliarden USD aus.

Für das Fiskaljahr erwarten 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,81 USD im Vergleich zu 2,70 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 12 Analysten durchschnittlich bei 6,86 Milliarden USD, gegenüber 6,48 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at