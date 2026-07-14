Erste Schätzungen: Silicom stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Silicom wird voraussichtlich am 29.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Verlust von -0,240 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,590 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Silicom in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 37,02 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 20,6 Millionen USD im Vergleich zu 15,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Für das laufende Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -0,880 USD, wohingegen im Vorjahr noch -2,010 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzt 1 Analyst , dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 82,6 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 61,9 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at