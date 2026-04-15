Silicom LtdShs Aktie
WKN: 898666 / ISIN: IL0010826928
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15.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Silicom stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Silicom äußert sich voraussichtlich am 30.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
1 Analyst schätzt, dass Silicom im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,360 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,490 USD je Aktie gewesen.
Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 17,0 Millionen USD – ein Plus von 17,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Silicom 14,4 Millionen USD erwirtschaften konnte.
1 Analyst gibt für das laufende Fiskaljahr eine Schätzung von -1,260 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -2,010 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 71,1 Millionen USD, gegenüber 61,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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