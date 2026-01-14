Silicom LtdShs Aktie
WKN: 898666 / ISIN: IL0010826928
|
14.01.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Silicom stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Silicom wird voraussichtlich am 29.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsverlust je Aktie von -0,368 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,760 USD je Aktie vermeldet.
1 Analyst erwartet einen Umsatz von 15,7 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 8,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 14,5 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Verlust je Aktie von -1,445 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren -2,280 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst 60,7 Millionen USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 58,1 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.
