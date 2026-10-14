Silicom LtdShs Aktie
WKN: 898666 / ISIN: IL0010826928
|
14.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Silicom verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Silicom wird sich voraussichtlich am 29.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.
1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von -0,040 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 91,84 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,490 USD je Aktie erzielt worden waren.
1 Analyst erwartet beim Umsatz eine Steigerung von 63,04 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 15,6 Millionen USD. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 25,5 Millionen USD aus.
Für das Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -0,449 USD, gegenüber -2,010 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 94,2 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 61,9 Millionen USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Silicom LtdShs
|
06:21
|Erste Schätzungen: Silicom verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
28.07.26
|Ausblick: Silicom präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
14.07.26
|Erste Schätzungen: Silicom stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
29.04.26
|Ausblick: Silicom gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
15.04.26
|Erste Schätzungen: Silicom stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
Analysen zu Silicom LtdShs
Aktien in diesem Artikel
|Silicom LtdShs
|45,20
|-7,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Inflation im Fokus: ATX schließt stabil -- DAX schlussendlich etwas höher -- Asiens Börsen letztlich schwächer
Der heimische Markt trat auf der Stelle. Der deutsche Leitindex verbuchte zur Wochenmitte kleine Gewinne. Der Dow bewegt sich moderat aufwärts. An den Märkten in Asien ging es am Mittwoch nach unten.