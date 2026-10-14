Silicom LtdShs Aktie

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WKN: 898666 / ISIN: IL0010826928

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14.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Silicom verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Silicom wird sich voraussichtlich am 29.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von -0,040 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 91,84 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,490 USD je Aktie erzielt worden waren.

1 Analyst erwartet beim Umsatz eine Steigerung von 63,04 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 15,6 Millionen USD. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 25,5 Millionen USD aus.

Für das Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -0,449 USD, gegenüber -2,010 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 94,2 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 61,9 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

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