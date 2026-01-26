Erste Schätzungen: Silicon Laboratories mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Silicon Laboratories wird voraussichtlich am 10.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

10 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,548 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,730 USD erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Silicon Laboratories in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 24,88 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 207,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 166,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 10 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,906 USD, gegenüber -5,930 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 784,0 Millionen USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 584,4 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at