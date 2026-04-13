Silicon Motion Technology Corporation Aktie
WKN: A0ETU4 / ISIN: US82706C1080
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13.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Silicon Motion Technology präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Silicon Motion Technology stellt voraussichtlich am 28.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
10 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,28 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 120,69 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,580 USD je Aktie erzielt worden waren.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Silicon Motion Technology in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 80,05 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 299,5 Millionen USD im Vergleich zu 166,4 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 10 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 5,78 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 3,65 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 10 Analysten durchschnittlich auf 1,27 Milliarden USD, gegenüber 886,2 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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