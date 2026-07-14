Silicon Motion Technology Corporation Aktie
WKN: A0ETU4 / ISIN: US82706C1080
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14.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Silicon Motion Technology stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Silicon Motion Technology wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 29.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
10 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,13 USD gegenüber 0,490 USD im Vorjahresquartal.
Die Schätzungen von 9 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 403,4 Millionen USD – ein Plus von 99,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Silicon Motion Technology 202,3 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Für das Fiskaljahr rechnen 10 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 8,88 USD im Vergleich zu 3,64 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 1,64 Milliarden USD, gegenüber 886,2 Millionen USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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