Erste Schätzungen: Silicon Motion Technology veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Silicon Motion Technology präsentiert voraussichtlich am 03.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Die Prognosen von 9 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,26 USD je Aktie gegenüber 0,680 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 8 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 260,6 Millionen USD – ein Plus von 36,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Silicon Motion Technology 190,6 Millionen USD erwirtschaften konnte.

8 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 3,57 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 2,64 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 865,3 Millionen USD, gegenüber 802,1 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at