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WKN DE: WAF300 / ISIN: DE000WAF3001

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Vor Bilanzvorlage 20.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Siltronic informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Erste Schätzungen: Siltronic informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Siltronic öffnet die Bücher – was Analysten erwarten.

Siltronic wird voraussichtlich am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Prognosen von 5 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -1,752 EUR. Dies würde einen Verlust von 35,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Siltronic -1,290 EUR je Aktie vermeldete.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 6 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 12,11 Prozent auf 336,7 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siltronic noch 300,3 Millionen EUR umgesetzt.

12 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -6,680 EUR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren -2,310 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 1,32 Milliarden EUR, gegenüber 1,35 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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