WKN DE: WAF300 / ISIN: DE000WAF3001

Experten im Fokus 25.02.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Siltronic stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Erste Schätzungen: Siltronic stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Mit diesen Ergebnissen rechnen Experten für die anstehende Siltronic-Bilanz.

Siltronic öffnet voraussichtlich am 12.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,554 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,090 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 8 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 357,7 Millionen EUR – ein Minus von 0,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siltronic 360,6 Millionen EUR erwirtschaften konnte.

12 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -2,210 EUR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Verlust. Damals waren 2,10 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 1,34 Milliarden EUR, gegenüber 1,41 Milliarden EUR im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at

