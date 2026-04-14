Siltronic Aktie

Siltronic für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: WAF300 / ISIN: DE000WAF3001

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Ausblick auf Zahlen 14.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Siltronic stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Erste Schätzungen: Siltronic stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Siltronic gewährt einen Blick in die Bücher – damit rechnen Analysten.

Siltronic wird sich voraussichtlich am 29.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

4 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -1,805 EUR aus. Im Vorjahresquartal waren 0,080 EUR je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 5 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 7,85 Prozent auf 318,7 Millionen EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 345,8 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -7,306 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -2,310 EUR einfahren können. Beim Umsatz gehen 12 Analysten von durchschnittlich 1,29 Milliarden EUR aus, nachdem im Vorjahr 1,35 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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