Siltronic Aktie
WKN DE: WAF300 / ISIN: DE000WAF3001
|Vor Kennzahlen
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15.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Siltronic vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Siltronic wird sich voraussichtlich am 30.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.
5 Analysten schätzen im Schnitt, dass Siltronic für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,883 EUR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,380 EUR je Aktie erwirtschaftet.
6 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 2,78 Prozent auf 320,0 Millionen EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 329,1 Millionen EUR in den Büchern gestanden.
Der Ausblick von 11 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -7,134 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -2,310 EUR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 11 Analysten auf durchschnittlich 1,30 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 1,35 Milliarden EUR in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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