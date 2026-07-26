Erste Schätzungen: Silvercorp Metals gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Silvercorp Metals lässt sich voraussichtlich am 10.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Silvercorp Metals die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,238 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,110 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufene Quartal prognostiziert 1 Analyst im Schnitt einen Umsatz von 138,7 Millionen USD für Silvercorp Metals, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 112,6 Millionen CAD erzielt wurde.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,846 USD, wohingegen im Vorjahr noch -0,070 CAD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 493,7 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 605,5 Millionen CAD waren.

Redaktion finanzen.at