Erste Schätzungen: Silvercorp Metals öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Silvercorp Metals äußert sich voraussichtlich am 09.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Die Prognosen von 4 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,133 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Silvercorp Metals noch ein Gewinn pro Aktie von 0,170 CAD in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufene Quartal prognostiziert 1 Analyst im Schnitt einen Umsatz von 126,1 Millionen USD für Silvercorp Metals, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 116,9 Millionen CAD erzielt wurde.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 5 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,411 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,400 CAD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 370,3 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 415,7 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at