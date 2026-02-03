Erste Schätzungen: Similarweb legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Similarweb stellt voraussichtlich am 17.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

7 Analysten schätzen im Schnitt, dass Similarweb im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,042 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,070 USD je Aktie gewesen.

8 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 76,4 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 16,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 65,6 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Der Ausblick von 7 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,080 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,140 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 8 Analysten auf durchschnittlich 286,2 Millionen USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 249,9 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at