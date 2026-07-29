Erste Schätzungen: Similarweb mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Similarweb wird voraussichtlich am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

In Sachen EPS gehen 8 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,031 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Similarweb noch -0,140 USD je Aktie verloren.

Das vergangene Quartal soll Similarweb im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 75,6 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 7 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 71,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 6,47 Prozent gesteigert.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,144 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -0,390 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 310,6 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 282,6 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at