Erste Schätzungen: Simmons First National A präsentiert Quartalsergebnisse

Simmons First National A wird voraussichtlich am 20.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

6 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,487 USD aus. Im letzten Jahr hatte Simmons First National A einen Gewinn von 0,380 USD je Aktie eingefahren.

Die Schätzungen von 6 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 238,7 Millionen USD – ein Minus von 35,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Simmons First National A 369,5 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Die Erwartungen von 6 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,67 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 1,21 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 6 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 909,2 Millionen USD, gegenüber 1,46 Milliarden USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at