Simmons First National a Aktie

Simmons First National a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 922248 / ISIN: US8287302009

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01.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Simmons First National A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Simmons First National A wird sich voraussichtlich am 16.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,523 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,430 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

6 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 250,7 Millionen USD gegenüber 357,4 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 29,85 Prozent.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 7 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 2,07 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -2,950 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich auf 1,01 Milliarden USD, gegenüber 626,8 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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