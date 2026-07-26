Erste Schätzungen: Simon Property Group gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Simon Property Group wird voraussichtlich am 10.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,64 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 13,23 Prozent verringert. Damals waren 1,89 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 8 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 7,58 Prozent auf 1,61 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Simon Property Group noch 1,50 Milliarden USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 6,70 USD, gegenüber 5,65 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 10 Analysten durchschnittlich auf 6,66 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 6,36 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at