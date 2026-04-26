Erste Schätzungen: Simon Property Group legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Simon Property Group wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 11.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 7 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,46 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Simon Property Group 1,38 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Simon Property Group in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,89 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 1,53 Milliarden USD im Vergleich zu 1,47 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,77 USD, wohingegen im Vorjahr noch 5,65 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 10 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 6,39 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 6,36 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at