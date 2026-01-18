Simon Property Group Aktie

Simon Property Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 916647 / ISIN: US8288061091

18.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Simon Property Group öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Simon Property Group wird voraussichtlich am 02.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 7 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,88 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Simon Property Group noch ein Gewinn pro Aktie von 2,19 USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 7 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,49 Milliarden USD – ein Minus von 5,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Simon Property Group 1,58 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

5 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 6,93 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 7,55 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 5,72 Milliarden USD, gegenüber 5,96 Milliarden USD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

