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WKN: 916647 / ISIN: US8288061091

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21.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Simon Property Group stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Simon Property Group wird voraussichtlich am 05.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

7 Analysten schätzen, dass Simon Property Group für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,69 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,82 USD je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz gehen 9 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,63 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 1,90 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Simon Property Group einen Umsatz von 1,60 Milliarden USD eingefahren.

Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 6,65 USD im Vergleich zu 5,65 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 6,72 Milliarden USD, gegenüber 6,36 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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