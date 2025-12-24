Erste Schätzungen: Simulations Plus verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Simulations Plus wird voraussichtlich am 08.01.2026 das Zahlenwerk zum am 30.11.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 7 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,194 USD. Dies würde einem Zuwachs von 1840,0 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Simulations Plus 0,010 USD je Aktie vermeldete.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Simulations Plus in dem im November abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,55 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 18,1 Millionen USD im Vergleich zu 18,9 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,994 USD im Vergleich zu -3,220 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 80,4 Millionen USD, gegenüber 79,2 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at