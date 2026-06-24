Simulations Plus Aktie
WKN: 924294 / ISIN: US8292141053
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24.06.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Simulations Plus vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Simulations Plus lässt sich voraussichtlich am 09.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Simulations Plus die Bilanz zum am 31.05.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,233 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Simulations Plus noch -3,350 USD je Aktie verloren.
Im abgelaufenen Quartal soll Simulations Plus nach den Prognosen von 5 Analysten 20,9 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 2,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 20,4 Millionen USD umgesetzt worden.
Die Prognosen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,868 USD, gegenüber -3,220 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 5 Analysten durchschnittlich 81,7 Millionen USD im Vergleich zu 79,2 Millionen USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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