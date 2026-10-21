Sinch AB Registered Shs Aktie

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WKN DE: A3CRFP / ISIN: SE0016101844

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21.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Sinch Registered legt Quartalsergebnis vor

Sinch Registered lädt voraussichtlich am 05.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,829 SEK. Im Vorjahresquartal waren -0,010 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 10 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 6,97 Milliarden SEK – ein Plus von 4,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sinch Registered 6,66 Milliarden SEK erwirtschaften konnte.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 8 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 3,23 SEK je Aktie, gegenüber 0,260 SEK je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 12 Analysten durchschnittlich bei 27,69 Milliarden SEK. Im Vorjahr waren 27,08 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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