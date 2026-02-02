Sinch AB Registered Shs Aktie

Sinch AB Registered Shs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CRFP / ISIN: SE0016101844

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
02.02.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Sinch Registered stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Sinch Registered wird voraussichtlich am 17.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

2 Analysten schätzen, dass Sinch Registered für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,730 SEK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,380 SEK je Aktie erwirtschaftet.

9 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 7,39 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 7,73 Milliarden SEK. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 7,16 Milliarden SEK aus.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 7 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 2,65 SEK je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier -7,600 SEK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt von insgesamt 27,53 Milliarden SEK aus, im Gegensatz zu 28,71 Milliarden SEK im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Sinch AB Registered Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu Sinch AB Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Sinch AB Registered Shs 2,46 -2,57% Sinch AB Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13:46 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
13:44 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 5
01.02.26 KW 5: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 5: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX fester -- Asiens Börsen rutschen am Montag letztlich ab
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt tendieren zu Monatsbeginn zu Gewinnen. In Fernost ging es zum Wochenstart deutlich nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen