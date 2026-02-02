Erste Schätzungen: Sinch Registered stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Sinch Registered wird voraussichtlich am 17.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

2 Analysten schätzen, dass Sinch Registered für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,730 SEK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,380 SEK je Aktie erwirtschaftet.

9 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 7,39 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 7,73 Milliarden SEK. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 7,16 Milliarden SEK aus.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 7 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 2,65 SEK je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier -7,600 SEK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt von insgesamt 27,53 Milliarden SEK aus, im Gegensatz zu 28,71 Milliarden SEK im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at