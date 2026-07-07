Erste Schätzungen: Sinch Registered zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Sinch Registered wird voraussichtlich am 22.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Sinch Registered im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,640 SEK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,030 SEK je Aktie gewesen.

8 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 0,31 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 6,62 Milliarden SEK. Dementsprechend gehen die Experten bei Sinch Registered für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 6,60 Milliarden SEK aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,17 SEK aus, während im Vorjahreszeitraum 0,260 SEK vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 26,87 Milliarden SEK in den Büchern stehen werden, gegenüber 27,08 Milliarden SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at