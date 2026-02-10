Erste Schätzungen: Sinclair A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Sinclair A wird voraussichtlich am 25.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass Sinclair A für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,061 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,62 USD je Aktie erwirtschaftet.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 838,6 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 16,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,00 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -3,270 USD im Vergleich zu 4,69 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich bei 3,17 Milliarden USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 3,55 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at