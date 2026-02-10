Sinclai a Aktie
WKN DE: A3ECKZ / ISIN: US8292421067
|
10.02.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Sinclair A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Sinclair A wird voraussichtlich am 25.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
4 Analysten schätzen im Schnitt, dass Sinclair A für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,061 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,62 USD je Aktie erwirtschaftet.
6 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 838,6 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 16,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,00 Milliarden USD umgesetzt worden waren.
Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -3,270 USD im Vergleich zu 4,69 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich bei 3,17 Milliarden USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 3,55 Milliarden USD.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Sinclair Inc Registered Shs -A-
|
06:21
|Erste Schätzungen: Sinclair A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
04.11.25
|Ausblick: Sinclair A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
21.10.25
|Erste Schätzungen: Sinclair A gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)