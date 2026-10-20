Sinclai a Aktie
WKN DE: A3ECKZ / ISIN: US8292421067
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20.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Sinclair A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Sinclair A wird voraussichtlich am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,266 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Sinclair A ein EPS von -0,010 USD je Aktie vermeldet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Sinclair A in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,09 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 874,2 Millionen USD im Vergleich zu 773,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,21 USD aus. Im Vorjahr waren -1,620 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten im Durchschnitt 3,52 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 3,17 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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