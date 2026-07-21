Sinclai a Aktie
WKN DE: A3ECKZ / ISIN: US8292421067
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21.07.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: Sinclair A präsentiert Quartalsergebnisse
Sinclair A präsentiert in der voraussichtlich am 05.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
5 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,264 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,920 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz gehen 6 Analysten von einem Zuwachs von 6,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 837,0 Millionen USD gegenüber 784,0 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 6 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 2,01 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -1,620 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,50 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 3,17 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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