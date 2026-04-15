Erste Schätzungen: Sinclair A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Sinclair A stellt voraussichtlich am 30.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass Sinclair A im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,896 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -2,310 USD je Aktie gewesen.

5 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 1,96 Prozent auf 791,2 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 776,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 5 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,07 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -1,620 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich auf 3,49 Milliarden USD, gegenüber 3,17 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at