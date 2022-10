Erste Schätzungen: Sinclair Broadcast Group A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Sinclair Broadcast Group A präsentiert in der voraussichtlich am 02.11.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2022 endete.

6 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,389 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,250 USD je Aktie erzielt worden.

7 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 41,70 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,54 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Sinclair Broadcast Group A für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 894,9 Millionen USD aus.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 7 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 37,39 USD, gegenüber -5,510 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt 3,92 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 6,13 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at