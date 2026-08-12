Erste Schätzungen: Sinolink Securities legt Quartalsergebnis vor

Sinolink Securities stellt voraussichtlich am 27.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 0,192 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,140 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Sinolink Securities in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,21 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 2,50 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren noch 2,17 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 4 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,727 CNY prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,620 CNY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 9,66 Milliarden CNY umgesetzt werden sollen, gegenüber 10,52 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at