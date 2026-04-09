Sinolink Securities Aktie
WKN: 913157 / ISIN: CNE000000SV4
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09.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Sinolink Securities mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Sinolink Securities äußert sich voraussichtlich am 24.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 0,164 CNY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,210 CNY erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Abschwächung von 16,40 Prozent auf 2,20 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel hatte Sinolink Securities noch 2,63 Milliarden CNY umgesetzt.
Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,608 CNY, gegenüber 0,450 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten auf durchschnittlich 8,32 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 8,69 Milliarden CNY generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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