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Sinolink Securities Aktie

Sinolink Securities für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 913157 / ISIN: CNE000000SV4

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09.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Sinolink Securities mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Sinolink Securities äußert sich voraussichtlich am 24.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 0,164 CNY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,210 CNY erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Abschwächung von 16,40 Prozent auf 2,20 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel hatte Sinolink Securities noch 2,63 Milliarden CNY umgesetzt.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,608 CNY, gegenüber 0,450 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten auf durchschnittlich 8,32 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 8,69 Milliarden CNY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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