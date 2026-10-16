Sinolink Securities Aktie

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WKN: 913157 / ISIN: CNE000000SV4

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16.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Sinolink Securities mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Sinolink Securities wird voraussichtlich am 31.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,192 CNY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 20,0 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,160 CNY je Aktie erzielt worden waren.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Verringerung um 7,53 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,71 Milliarden CNY. Dementsprechend geht der Experte bei Sinolink Securities für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 2,50 Milliarden CNY aus.

Insgesamt erwarten 5 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,724 CNY je Aktie, gegenüber 0,620 CNY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 5 Analysten durchschnittlich auf 9,62 Milliarden CNY fest. Im Vorjahr waren noch 10,52 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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