Erste Schätzungen: Sinopec Shanghai Petrochemical stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Sinopec Shanghai Petrochemical wird voraussichtlich am 19.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
1 Analyst schätzt, dass Sinopec Shanghai Petrochemical im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,084 CNY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,030 CNY je Aktie gewesen.
1 Analyst erwartet einen Umsatz von 17,35 Milliarden CNY – das wäre ein Abschlag von 17,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 21,14 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.
Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,037 CNY aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 0,030 CNY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten im Durchschnitt 73,97 Milliarden CNY, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 74,44 Milliarden CNY in den Büchern gestanden hatten.
