Sintercast ABShs Aktie
WKN: 635002 / ISIN: SE0000950982
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04.08.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Sintercast A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Sintercast A wird voraussichtlich am 19.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 0,910 SEK aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 26,61 Prozent verringert. Damals waren 1,24 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 13,18 Prozent auf 27,0 Millionen SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 31,1 Millionen SEK erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst nun mit einem Gewinn je Aktie von 4,57 SEK im Vergleich zu 3,49 SEK im Vorjahr. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 118,0 Millionen SEK, gegenüber 108,0 Millionen SEK im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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