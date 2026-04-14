Sintercast ABShs Aktie

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WKN: 635002 / ISIN: SE0000950982

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14.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Sintercast A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Sintercast A wird voraussichtlich am 29.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

1 Analyst schätzt, dass Sintercast A für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,620 SEK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,08 SEK je Aktie erwirtschaftet.

1 Analyst erwartet beim Umsatz einen Abschlag von 15,13 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 27,1 Millionen SEK. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 23,0 Millionen SEK aus.

Die Schätzung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn je Aktie von 4,61 SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,49 SEK einfahren können. Beim Umsatz geht 1 Analyst von 118,4 Millionen SEK aus, nachdem im Vorjahr 108,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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