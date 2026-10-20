Sintercast ABShs Aktie

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WKN: 635002 / ISIN: SE0000950982

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20.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Sintercast A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Sintercast A wird voraussichtlich am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 1,40 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,620 SEK je Aktie erzielt worden.

1 Analyst erwartet beim Umsatz eine Steigerung von 44,68 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 23,5 Millionen SEK. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 34,0 Millionen SEK aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Gewinn je Aktie von 4,58 SEK aus, während im Vorjahreszeitraum 3,49 SEK vermeldet worden waren. Beim Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 123,0 Millionen SEK in den Büchern stehen werden, gegenüber 108,0 Millionen SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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