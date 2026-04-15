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WKN DE: A3ELRR / ISIN: US8299331004

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15.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: SiriusXM gewährt Anlegern Blick in die Bücher

SiriusXM stellt voraussichtlich am 30.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Prognosen von 12 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,711 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei SiriusXM noch ein Gewinn pro Aktie von 0,590 USD in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll SiriusXM nach den Prognosen von 13 Analysten 2,07 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 0,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,07 Milliarden USD umgesetzt worden.

Die Erwartungen von 13 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,16 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 2,23 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 14 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 8,55 Milliarden USD, gegenüber 8,56 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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