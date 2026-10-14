Erste Schätzungen: SiriusXM stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

SiriusXM wird voraussichtlich am 29.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

In Sachen EPS gehen 11 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,774 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte SiriusXM noch 0,840 USD je Aktie eingenommen.

11 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 0,20 Prozent auf 2,15 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,16 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr erwarten 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,97 USD im Vergleich zu 2,23 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 13 Analysten durchschnittlich bei 8,59 Milliarden USD, gegenüber 8,56 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at